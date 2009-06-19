Прокуратура не реагуватиме на недопуск виконавчої служби на об’єкт «Марс-75»

Прокуратура Херсонської області не збирається жодним чином реагувати на недопуск представників виконавчої служби на радіонавігаційну станцію «Марс-75» у Генічеську військовослужбовцями Чорноморського флоту РФ, тому що жодних документів стосовно вказаних дій з боку росіян не одержувала.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар обласної прокуратури Федір САМОЙЛЕНКО.

За його словами, хоча безпосередньо на об’єкт з вимогою до російської сторони звільнити «Марс-75» відповідно до рішення суду їздили держвиконавці Херсонського управління юстиції, але сама справа знаходиться у Департаменті державної виконавчої служби, який діє у складі Міністерства юстиції України.

Крім того, за словами Ф.САМОЙЛЕНКА, враховуючи, що йдеться про об’єкт військового значення і про протиправні дії військовослужбовців, хоча й іншої країни, реагувати на подібні інциденти має військова прокуратура Південого оперативного командування в Одессі.

Довідка УНІАН. У лютому 2003 року Господарський суд у Херсонській області за позовом Генпрокуратури України ухвалив вилучити установку «Марс-75» у Міністерства оборони РФ в особі в/ч 49385 Чорноморського флоту і передати її Мінтрансу України в особі ДП «Держгідрографія».

Упродовж кількох років виконавча служба робила декілька спроб примусово вилучити «Марс-75» з підпорядкування військової частини 49385 Чорноморського флоту РФ. Проте керівництво російської військової частини відмовляє представникам виконавчої служби у прийнятті розпорядження про примусове вилучення станції «Марс-75» і допуску на територію об`єкту.

Станція «Марс-75» входить до радіонавігаційної системи «Марс-75», що обслуговує судноплавство в акваторіях Чорного і Азовського морів. Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 17 серпня 1998 року, станцію в Генічеську передано в сферу управління Міністерства транспорту України.

У червні 2007 року заступник міністра закордонних справ Росії Григорій КАРАСІН заявив, що РФ, як і раніше, не має наміру визнавати рішення українських судів про передачу Україні об`єктів навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавання в Чорному морі. «Ми погодилися з тим, що такі питання ми виносимо на міждержавний рівень, а отже рішення місцевих судів, селищних судів не підпадає під цей критерій і не є для нас істиною в останній інстанції», - сказав Г.КАРАСІН.

Вищий Господарський суд України 11 жовтня 2007 року виніс постанову про незаконне утримання Міністерством оборони РФ 22 навігаційно-гідрографічних об’єктів, зокрема, маяків, у Феодосії, Ялті, Саках, Євпаторії та в інших місцях у Криму. Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО заявляв, що Росія має виконати рішення українських судів про передачу Україні об’єктів навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства в Чорному морі.

16 червня 2009 року військовослужбовці Чорноморського флоту РФ знову не пропустили судових виконавців Херсонського обласного управління юстиції на територію радіонавігаційної станції ”Марс-75” у Генічеську для виконання рішення суду про вилучення об`єкта у власність України.