Рада заборонила давати фізособам валютні кредити на невиробничі цілі

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 362 із 440 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Як повідомив на засіданні парламенту перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів і банківської діяльності Станіслав АРЖЕВІТІН, даним законом встановлюється заборона валютного кредитування для фізичних осіб на невиробничі цілі. Встановлюється норма щодо видачі валютних кредитів у винятково безготівковій формі.

Змінами, що вносяться до Закону «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», передбачається скоротити до 90 календарних днів строки зарахування виручки резидентів у іноземній валюті на їх валютні рахунки в уповноважених банках, а також строки здійснення імпортних операцій резидентів на умовах відстрочення поставок.

Запропоновані зміни стосуватимуться і фізичних осіб-підприємців, які є резидентами

Законом вносяться зміни до Закону «Про оподаткування прибутку підприємств». Зокрема, передбачено встановити особливості віднесення витрат банківських установ до складу валових витрат платника податку за переліком, затвердженим Національним банком України,

Законом вносяться зміни Закону «Про Національний банк України» і встановлюється, що Національний банк має щоквартально надавати інформацію Президенту України, Кабінету міністрів України та Комітету з питань банків та банківської діяльності Верховної Ради України щодо операцій з рефінансування банків та торгів на міжбанківському валютному ринку.

Змінами до Закону “Про банки і банківську діяльність” встановлено граничну суму однієї зі складових додаткового капіталу – субординованого боргу, який встановлюється Національним банком України в розмірі не менше 100 відсотків основного капіталу.