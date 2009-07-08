Луценко заборонив своєму синові давати свідчення у Верховній Раді

Голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин інциденту в аеропорту Франкфурта-на-Майні за участю міністра МВС України Юрія Луценка, народний депутат України Роман Забзалюк в інтерв`ю «Обкому» пояснив причини, з яких син Юрія Луценка, Олександр, не відповів на питання ВСК на сьогоднішньому її засіданні.

«Син Юрія Луценка, Олександр, був присутній на засіданні тимчасової слідчої комісії. Вони прийшли разом і сіли разом. Але коли ВСК, згідно нормам і регламенту, запитала батька про необхідність заслуховувати окремо всіх фігурантів, батько Олександра Луценка виступив категорично проти. Він висунув свої умови про те, що буде присутній при спілкуванні з членами ВСК тільки разом з сином. На що члени ВСК, природно, піти не могли, оскільки це є порушенням регламенту. У результаті сама ВСК ухвалила рішення про «недоцільність заслуховування спільно Олександра та Юрія Луценка», - пояснив пан Забзалюк.