Венеціанська комісія забракувала законопроект про прокуратуру

Венеціанська комісія визнала невідповідним європейським стандартам ухвалений Верховною Радою України у першому читанні законопроект “Про прокуратуру”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, така оцінка міститься у попередньому висновку Європейської комісії “За демократію через право” (Венеціанська комісія) щодо проекту Закону України “Про прокуратуру”, ухваленого Верховною Радою у першому читанні 14 квітня 2009 року.

За висновками Венеціанської комісії, цей законопроект “жодним чином не передбачає реформування системи прокуратури, яка збереглася в Україні як спадщина радянських часів”. “Навпаки, це, швидше, – спроба зберегти status quo та покласти край реформам, розпочатим на підставі положень Конституції України 1996 року”, - йдеться у висновку, оприлюдненому 8 липня 2009 року, що в подальшому буде винесений на затвердження засідання Венеціанської комісії.

Так, європейські експерти відзначають, що жодне з критичних зауважень, наданих Венеціанською комісією в попередніх висновках у 2001, 2004 та 2006 роках, в законопроекті не враховане.

“При цьому, проект закону пропонує створити дуже потужний, надмірно централізований орган, повноваження якого перевищуватимуть повноваження органів прокуратури, прийнятні в демократичній державі”, - йдеться у висновках.

На думку європейських експертів, вказаний законопроект має бути відкликаний, оскільки його ухвалення не наблизить Україну до виконання обов’язків та зобов’язань перед Радою Європи щодо зміни ролі та функцій прокуратури, трансформації цієї інституції в орган, що відповідатиме європейським стандартам.

Венеціанська комісія також вважає, що проведення реформування прокуратури відповідно до обов’язків та зобов’язань України перед Радою Європи потребуватиме, в першу чергу, конституційних змін, зокрема таких, що запропоновані Президентом України.

Як повідомили у Міністерстві юстиції, у травні 2009 року відомство звернувся до Венеціанської комісії з проханням про проведення експертизи проекту Закону України «Про прокуратуру».

Необхідність експертизи законопроекту мотивувалася нагальною потребою в реформуванні органів прокуратури України на основі стандартів Ради Європи, зазначають у Мін’юсті.