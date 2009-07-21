У„Борисполі” затримали контрабандиста з коштовним камінням

Київ. 21 липня. УНІАН. Співробітники пункту пропуску „Бориспіль” завадили спробі незаконного перевезення через кордон коштовного каміння вартістю понад 100 тисяч доларів.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Держприкордонслужби України, контрабанду переправляв наш 43-річний співвітчизник, про можливу протиправну діяльність якого співробітники Держприкордонслужби та СБУ дізналися завчасно. Коли чоловік прибув в Україну з Амстердама, прикордонники ініціювали спільну зі співробітниками митниці поглиблену перевірку його речей.

Серед багажу мандрівника оглядова група виявила 8 запаяних пакунків із дорогоцінним камінням загальною вагою 2500 каратів. За попередньою оцінкою експерта-гемолога, камені коштують близько 100 – 125 тисяч доларів. Точна сума їх оцінки буде названа після ретельнішої експертизи. Оскільки правоохоронці мали інформацію про те, що контрабандист може також бути причетним до контрабанди наркотиків, на експертизу також відправили пігулки та пакети з кавою, які він привіз з собою із Голландії. Після отримання результатів експертиз співробітники СБУ вирішуватимуть питання щодо порушення проти затриманого кримінальної справи.