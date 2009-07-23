Пукача покривали колишні колеги?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав Генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА дати правову оцінку особам, причетним до формального розшуку Олексія ПУКАЧА.

Як повідомили УНІАН в Головній службі інформаційної політики, про це повідомила під час брифінгу прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, Президент направив лист до Генерального прокурора, в якому звернувся до нього з проханням щоденно інформувати його про хід досудового слідства у справі про вбивство Георгія Гонгадзе.

«У листі Президент просить Генерального прокурора дати правову оцінку особам, які формально ставилися до розшуку Олексія ПУКАЧА», – сказала прес-секретар.

За її словами, вже у першій доповіді В.ЮЩЕНКО попросив повідомити про причини, за яких О.ПУКАЧ протягом 5 років з часу оголошення його в міжнародний розшук мав можливість вільного пересування територією України і навіть не мав потреби залишати її.

«Більше того, колишні колеги Олексія ПУКАЧА, з якими він зустрічався у 2004–2009 роках або вів телефонні переговори, не тільки не вжили заходів щодо його затримання, а фактично своєю бездіяльністю покривали особу, причетну до скоєння тяжкого злочину», – наголосила речник Президента.

Як повідомляв УНІАН, обвинувачений в організації вбивства журналіста Г.Ґонґадзе О.ПУКАЧ був затриманий 21 липня увечері в одному з сіл Чудновського району Житомирської області.

22 липня заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК заявив, що О.ПУКАЧ під час допиту назвав замовників убивства Г. Ґонґадзе, але поки що слідчі дії стосовно них не проводяться.