Директора спортивної школи хотіли вбити за землю?

Київ. 27 липня. УНІАН. Міліція порушила кримінальну справу за фактом замаху на вбивство директора дитячої юнацької спортивної школи №7 Віталія САЛЬНИКОВА.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві, кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Водночас у міліцейському главку зазначили, що в рамках розпочатого слідства відпрацьовуються всі можливі версії - від побутового конфлікту до професійної діяльності потерпілого, який наразі продовжує перебувати в лікарні у тяжкому стані.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня близько 9.00 в під’їзді власного будинку на директора столичної ДЮСШ №7 В.САЛЬНИКОВА було скоєно замах з використанням вибухового пристрою.

24 липня у столичній міліції повідомили, що на В.САЛЬНИКОВА вчинено замах з використанням гранати Ф-1.

Стосовно версій замаху на життя директора ДЮСШ, в ЦГЗ зазначили, що їх може висувати лише слідчий, який розслідує цю справу. Разом з тим, правоохоронці вважають, що слідство буде розглядати всі можливі версії, починаючи з хуліганства до спроби заволодіння землею школи.

Як зазначили в столичній міліції, ДЮСШ №7 належить близько двох гектарів землі на Трухановому острові в Києві. Тут учнів навчають греблі на байдарках і каное, тому правоохоронці не відкидають версію земельного конфлікту.