У Мін’юсті вважають, що держава відстоїть свої інтереси у «Південному»

Заступник міністра юстиції Євген КОРНІЙЧУК вважає, що Міністерство юстиції зможе відстояти права держави в ситуації, що склалася в порту «Південний».

Про це він сказав в коментарі УНІАН.

«Ми як Міністерство юстиції втрутилися в конфлікт порту «Південний» і приватної компанії «ТІС», щоб дати можливість переглянути судам за всіма інстанціями рішення, які було винесено не на користь держави», - наголосив Є.КОРНІЙЧУК.

Також, на його думку, порт «Південний» може припинити існування, якщо переможе приватна компанія.

«Якщо зараз в порту «Південному» переможе «ТІС», то фактично порт припинить своє існування як комерційний об`єкт державного призначення», - сказав Є.КОРНІЙЧУК.

Як повідомлялося, морський порт "Південний" просить прокуратуру перевірити законність експлуатації причалу №16 "Трансінвестсервісом".

У свою чергу компанія «ТІС» зажадала від морського порту відшкодування вартості днопоглиблювальних робіт, а також вважає законною експлуатацію нею причалу №16 морпорту "Південний".

Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансінвестсервіс" - одна з найбільших стивідорних компаній в Україні, створена в 1994 році. Основні профілі діяльності - перевалювання зернових і мінеральних добрив, зберігання вантажів.

Морський торговий порт "Південний" створено в 1978 році.

Морпорт розташований в незамерзаючому Малому Аджаликському (Григорьївському) лимані, в 30 км на північний схід від Одеси, з’єднаний з морем підхідним каналом завдовжки 3 км і завглибшки 14 м.

Порт здатний переробляти до 15 млн. тонн вантажів на рік.