Ющенку відомо, що готується політичне шоу здачі Лозінського

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та голову СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА якнайшвидше закінчити розслідування резонансних кримінальних справ, щоб запобігти їх політизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час зустрічі з керівниками правоохоронних органів у міжнародному аеропорту «Бориспіль».

За словами В.ЮЩЕНКА, у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе необхідно поставити крапку. Звертаючись до О.МЕДВЕДЬКА, він зазначив, що «у вас є свідок, який дає покази такого характеру, що дають можливість поставити крапку».

Президент наголосив, що закінчення розслідування цієї справи стало б свідченням для людей, для світу торжества закону. Глава держави підкреслив, що йому відомо про той тиск, який чиниться на слідство, оскільки йдеться про «злочинців найвищого гатунку». В.ЮЩЕНКО сказав, що, враховуючи цей факт, правоохоронці тим більше мають довести цю справу до кінця. За словами глави держави, «кожен день затримки цієї справи обростає політичними сценаріями».

Також В.ЮЩЕНКО закликав керівників правоохоронних відомств якнайшвидше затримати головного фігуранта в іншій резонансній справі – колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО. Президент попросив міністра внутрішніх справ у разі наявності інформації про місцезнаходження В.ЛОЗІНСЬКОГО терміново закінчувати розробку і зробити все можливе для його затримання.

«Щоб ми не були свідками того, що правоохоронці розробляють політичні сценарії», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, вже з’являється інформація про те, що представники різних правоохоронних структур намагаються здобути політичні бали на тому, «хто перший йде по сліду», хто перший затримає підозрюваного. Президент закликав керівників правоохоронних структур до максимальної співпраці у розслідуванні цієї та інших справ, оскільки, за його словами, кожен день зволікання – «це можливість розробки політичних сценаріїв».

«Мені відомо, як готується політичне шоу його (В.ЛОЗІНСЬКОГО) здачі», - сказав В.ЮЩЕНКО, закликавши правоохоронців порушити ці сценарії.

Ще однією резонансною справою, на необхідності термінового розслідуванні якої наголосив Президент, є загибель підлітка в кар’єрі у Львівській області. В.ЮЩЕНКО зазначив, що один з учасників цієї справи є високопоставленим правоохоронцем. У зв’язку з цим він закликав керівників силових відомств довести усім, що цей правоохоронець є «звичайною людиною перед законом».