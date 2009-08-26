Виявлено спроби ухилення від сплати податків на 26,2 млн. грн.

Працівники Державної податкової адміністрації України в результаті перевірок виявили спроби приватних підприємців ухилитися від сплати податків з доходів фізичних осіб на суму понад 26,2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА, про це свідчать дані Департаменту оподаткування фізичних осіб податкової адміністації.

Так, у Запорізькій області при перевірці товариства з обмеженою відповідальністю, яке займається торгівлею сільськогосподарською продукцією, встановлено факти відшкодування фінансовому директору іншого підприємства витрат на придбання насіння соняшнику на суму 3,8 млн. грн. При цьому, для перевірки не надано первинних документів, пов’язаних із придбанням товарно-матеріальних цінностей, а сам факт такого придбання не підтверджено відповідними платіжними документами.

За результатами перевірки ТОВ донараховано податку з доходів фізичних осіб з урахуванням штрафних санкцій на загальну суму 1,8 млн. грн.

Податківці Чернігівщини при перевірці приватного підприємства (торговельно-посередницька діяльність) виявили, що на підприємстві значився лише 1 працівник, якому заробітна плата не нараховувалась і не виплачувалась. Разом з тим з’ясовано, що керівник та головний бухгалтер підприємства (в одній особі) неодноразово знімав з розрахункового рахунку підприємства кошти на закупівлю товарів. Упродовж 2007-2008 років ним знято готівкових коштів на суму 4,4 млн. грн. Документи, які б підтверджували понесені витрати на придбання продукції, для перевірки не надано. Таким чином підприємству донараховано 3 млн. грн. податків з урахуванням штрафних санкцій.

Податківці Києва при перевірці фізичної особи-підприємця, який на загальній системі оподаткування здійснював господарську діяльність з технічного обслуговування та ремонту автомобілів, встановили факти ненадання платником податків декларацій про доходи. Проведений аналіз руху коштів на розрахунковому рахунку підприємця дозволив встановити, що він для виплати у ІІІ кварталі 2008 року заробітної плати найманим працівникам зняв кошти на суму 14,4 млн. грн. Однак працедавцем трудові відносини з найманими особами не оформлено відповідно до вимог чинного законодавства, а відтак податок з доходів фізичних осіб підприємцем, як податковим агентом, не утримувався та не перераховувався до бюджету. За результатами перевірки донараховано 6,5 млн. грн. податку з доходів фізичних осіб з урахуванням штрафної санкції, а всі матеріали передано до податкової міліції.

При перевірці податківцями Дніпропетровської області фізичної особи-підприємця, який декларації про доходи до органу податкової служби не надавав з березня 2008 року, встановлено наявність його фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ, яке здійснює торговельну діяльність та має розгалужену мережу торгових центрів. З’ясовано, що підприємець поставляв до супермаркетів зазначеного товариства сільськогосподарську продукцію (огірки, помідори, цибулю тощо), а розрахунки між суб’єктами здійснювалися у безготівковій формі. При цьому, для перевірки платником податків не надано первинних документів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності. Тож податківці донарахували податків та штрафних санкцій на загальну суму 561,3 тис. грн.