Карпачова представила на розгляд парламенту застарілу доповідь

Уповноважений Верховної ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, виступаючи із щорічною доповіддю у парламенті 24 червня цього року, представила народним депутатам доповідь дворічної давності.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила експерт із захисту прав людини Людмила КОВАЛЬ.

За її словами, 24 червня цього року уперше за 11 років Верховна Рада не прийняла постанову про щорічну доповідь омбудсмана Н.КАРПАЧОВОЇ про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. «Навіть після слів спікера Володимир ЛИТВИНА про те, що: «не брати участь в голосуванні за цю постанову – це рівнозначно тому, що встати зупиняти сонце, щоб воно сходило…», народні депутати погодилися тільки на те, щоб прийняти проект постанови за основу і відправили його на доопрацювання», - зазначила Л.КОВАЛЬ.

За її інформацією, відправлений на доопрацювання проект постанови був «абсолютно формальним». «Єдине, до чого він зобов‘язував органи влади, – ознайомитися з рекомендаціями і висновками Уповноваженого. Зміст останнього проекту слово в слово повторював усі попередні постанови про щорічні доповіді омбудсмана», - сказала вона.

Як зазначила експерт із захисту прав людини, маючи на руках об‘ємний текст доповіді Н.КАРПАЧОВОЇ, народні депутати, очевидно, її навіть не відкривали, бо інакше б помітили, що 24 червня 2009 року Уповноважений представила їм «нафталінову» доповідь за результатами моніторингу дотримання прав людини у 2006 – 2007 роках. «Виступаючи у парламенті, омбудсман оперувала фактами і даними за 2008 рік, яких і близько немає у тексті доповіді», - сказала Л.КОВАЛЬ.

На думку експерта, це свідчить про певні «подвійні стандарти» у галузі прав людини: тоді як для громадян існує термін давності на звернення до Уповноваженого (посилаючись на ст.17 Закону про Уповноваженого, омбудсман відмовляє громадянам у відкритті провадження, якщо заява подана через рік після виявлення порушення прав), сама Н.КАРПАЧОВА представляє Верховній Раді факти дворічної давності, а народні депутати цього навіть не помічають. «Може, їхню увагу приспав розкішний подарунок, зроблений Ніною КАРПАЧОВОЮ?», - зазначила Л.КОВАЛЬ. (24 червня 2009 року Уповноважений подарувала Верховній Раді щойно привезену із Національного архіву Швеції першу писану Конституцію України - Конституцію гетьмана Пилипа Орлика – УНІАН).

Як зазначила експерт із захисту прав людини, друга спроба проголосувати постанову про щорічну доповідь омбудсмана мала відбутися 9 липня, однак цього не сталося через блокування у цей день роботи парламенту фракцією Партії регіонів. За її словами, до другого читання проект постанови був доповнений одним досить суттєвим пунктом: «Звернути увагу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на необхідність неухильного дотримання вимог Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», зокрема статті 18, щодо термінів представлення Верховній Раді України щорічної доповіді про стан дотримання та захисту прав і свобод людини».

«Тобто, автори проекту постанови нарешті наважилися запропонувати народним депутатам зробити делікатне зауваження омбудсману за систематичне порушення ним вимог ст. 18 Закону України про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. При цьому, надалі без уваги залишився той факт, що рекомендації Уповноваженого щодо поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини в Україні у 2009 році ґрунтуються на даних моніторингу за 2006 – 2007 рік», - зауважила Л.КОВАЛЬ.

За її словами, завтра, 1 вересня, парламент зробить третю спробу прийняти постанову про щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. (Загалом, за 11 років омбудсманом було представлено усього п‘ять (замість 11) щорічних і дві спеціальні доповіді, що є порушенням вимог ст. 18 Закону України ”Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, - нагадує Л.КОВАЛЬ).

«Так як рекомендувати виконавчим органам влади у 2009 році розглядати висновки і рекомендації омбудсмана дворічної давності є нераціональним, ми пропонуємо Верховній Раді ще цього року заслухати таки доповідь Уповноваженого про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні у 2008 році. Також ми сподіваємося, що у першому кварталі 2010 року омбудсман представить парламенту свою доповідь за 2009 рік, як того вимагає Закон про Уповноваженого», - сказала Л.КОВАЛЬ.