Президент зупинив дію постанови уряду стосовно «ТАСКО-експорт»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію пункту 1 постанови уряду про розширення прав державного спецекспортера «ТАСКО-експорт» стосовно здійснення експорту та імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Текст відповідного указу глави держави оприлюднено на його офіційному веб-сайті.

У документі зазначається, що Кабінет міністрів України 19 серпня 2009 року видав постанову № 878, пунктом 1 якої суттєво розширено права державного підприємства «Зовнішньоторговельна фірма «ТАСКО-експорт» (м.Київ) щодо здійснення експорту та імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Таке рішення Кабміну, вважає Президент, не відповідає основним принципам державної політики у сфері військово-технічного співробітництва, суттєво ускладнює здійснення державного експортного контролю, створює передумови для витоку державної таємниці та порушення міжнародних зобов`язань України, пов`язаних із нерозповсюдженням зброї масового знищення, засобів її доставки та обмеженням передач звичайних видів озброєння, а тому становить загрозу національній безпеці України.

Відтак, зазначена постанова уряду не відповідає частині першій статті 17 Конституції України, за якою забезпечення економічної безпеки є однією з найважливіших функцій держави, та статті 18 Основного Закону щодо спрямування зовнішньополітичної діяльності України на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

Діючи в такий спосіб, зазначається в указі, Кабмін також порушив вимоги частини другої статті 8 Основного Закону, якою проголошено, що закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй, та ще низки статей, за якими органи державної влади зобов’язані здійснювати свої повноваження в установлених Конституцією межах та на її підставі, в межах своєї компетенції.

Ураховуючи викладене, відповідно до пунктів 1 і 17 частини першої статті 106 Конституції України та на підставі пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України, Президент постановив зупинити дію пункту 1 постанови уряду від 19 серпня 2009 року № 878 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 816».