Профспілки створили спільний орган для захисту прав працівників

46 всеукраїнських профспілок та профоб’єднань, що не є членськими організаціями Федерації профспілок України, підписали Угоду про створення Національного спільного представницького органу з метою координації своїх дій щодо захисту прав та інтересів людей найманої праці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики України.

За даними прес-служби, очолюватиме нове формування впродовж перших трьох місяців генеральний секретар Національної конфедерації профспілок України Петро ПЕТРИЧЕНКО.

Як сказав заступник міністра праці та соціальної політики Віктор ІВАНКЕВИЧ, коментуючи цю подію, „ми позитивно сприймаємо таке рішення профспілок, як і всі ініціативи наших соціальних партнерів, спрямовані на посилення соціальної захищеності українських громадян, підвищення їх добробуту”.

Він також наголосив, що Мінпраці сподівається на плідну й ефективну співпрацю з новим представницьким органом у розв’язанні найзлободенніших проблем сьогодення.

Як повідомляв УНІАН, Федерація професійних спілок України ініціювала створення спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів з укладення генеральної угоди на новий термін.