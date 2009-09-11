Заарештовано підозрюваного у вбивстві екс віце-прем`єра Криму

Іспанська поліція заарештувала підозрюваного у вбивстві віце-прем`єра Криму Олександра Сафонцева, повідомляє Lenta.ru з посиланням на AFP.

За даними агентства, 33-річного громадянина України Олега ЄРЕМЕЄВА було заарештовано в четвер, 10 вересня, в місті Лас-Пальмас, адміністративному центрі іспанського острова Гран-Канарія. Подробиці затримання не повідомляються.

Уродженець Керчі підозрюється в тому, що саме він був безпосереднім виконавцем замовленого вбивства О.Сафонцева, яке було скоєно 5 лютого 1998 року.

За версією українського слідства, О.ЄРЕМЕЄВ заклав бомбу з дистанційним управлінням в урну на турбазі ”Таврія”, розташованій неподалік від Сімферополя. Під час вибуху О.Сафонцев дістав численні важкі поранення й пізніше помер у лікарні.

AFP з посиланням на Інтерпол повідомляє, що О.ЄРЕМЕЄВ, який декілька років перебував у міжнародному розшуку, неодноразово уникав арештів, оскільки постійно міняв своє місцеперебування, зокрема, наймаючись матросом на різні торгові судна.

Агентство не уточнює, коли О.ЄРЕМЕЄВА буде видано українській владі.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня 2005 року Центр громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК повідомив про розкриття вбивства віце-прем`єра Криму О.Сафонцева, яке було скоєно 5 лютого 1998 року.

Відповідно до повідомлення, в результаті оперативно-розшукової роботи з документування діяльності добре відомого керченського організованого злочинного угруповання вдалося одержати інформацію, яка дала змогу в районі села Бондаренкове Ленінського району виявити штольню, де на глибині 8 метрів було знайдено останки п`яти скелетованих трупів бойовиків конкуруючої керченської ОЗУ ”Адар”. Серед них два трупи братів Краснолуцьких, добре відомих у кримінальних колах Керчі, які тривалий час вважалися безвісти зниклими. Крім того, зі штольні було вилучено арсенал зброї і боєприпасів.

Враховуючи обсяг розслідування, до роботи підключилися фахівці МВС України і Генеральної прокуратури. В результаті спільних зусиль слідство вийшло на скоєння цим угрупованням близько 20 убивств, зокрема віце-прем`єра автономії О.Сафонцева. Відомі виконавці й замовники.

Встановлено особи 20 членів ОЗУ, які скоїли ці злочини. П’ятьох з них заарештовано, ще троє відбувають термін за інші злочини, четверо загинули в кримінальних розбираннях, решта офіційно оголошені в розшук.

Інтереси слідства не дозволяють деталізувати цю інформацію, відзначили в ЦГЗ, але та обставина, що розслідування взяла на себе Генеральна прокуратура України, свідчить про масштабність кримінальної справи і про те, що після закінчення розслідування вона матиме великий громадський резонанс.

О.Сафонцева називали найбільш вірогідним кандидатом у прем`єри Криму.