Суд підтвердив повноваження міськдержадміністрації Севастополя

Окружний адміністративний суд міста Севастополя своєю ухвалою від 1 вересня поточного року відмовив e задоволенні позову Севастопольської міської ради до Севастопольської міської держадміністрації щодо визнання протиправним розпорядження міськдержадміністрації «Про здійснення повноважень з питань регулювання земельних правовідносин».

Як повідомили кореспондента УНІАН у відділі у справах преси та інформації Севастопольської міськдержадміністрації, таким чином суд підтвердив повноваження Севастопольської міської держадміністрації у сфері розпорядження землями за межами міста Севастополя (мається на увазі власне міста, за міською межею; у Севастополя також є значна сільська зона, розташована на території Балаклавського і Нахімовського районів міста - УНІАН) до проведення процедури розмежування земель державної і комунальної форм власності. Також суд дійшов висновку, що при виданні зазначеного розпорядження Севастопольською міською держадміністрацією не були порушені вимоги чинного законодавства, а також права Севастопольської міської ради.

Перший заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Володимир КАЗАРІН, коментуючи рішення Окружного суду, відзначив, що ця ухвала є черговим підтвердженням законності дій адміністрації у сфері розпорядження землями в місті Севастополі у рамках встановлених законом повноважень.