ДАІ відмовила в порушенні кримінальної справи проти сина віце-спікера

ДАІ відмовила в порушенні кримінальної справи за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю сина заступника голови Верховної Ради Миколи ТОМЕНКА - Павла.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Києва.

Як зауважив співрозмовник агентства, органи дізнання не знайшли підстав, які б могли слугувати для порушення кримінальної справи, оскільки в цьому ДТП, як остаточно з’ясовано, винен пішохід.

Як повідомлялося, ДТП за участю сина віце-спікера сталося 16 вересня близько 20.00 в Солом’янському районі Києва, на вул. Лукашевича.

Автомобіль «Субару Легасі», за кермом якого перебував 20-річний Павло ТОМЕНКО, рухався з боку Повітрофлотського проспекту в напрямку вулиці Урицького, де скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину на регульованому пішохідному переході на заборонений сигнал світлофора.

Як зауважили в ДАІ, дії пішохода підтверджують покази чотирьох свідків, в тому числі друзів потерпілого, які стояли на момент пригоди на тротуарі.

З’ясовано, що потерпілим є 20-річний мешканець Київської області, який отримав незначні травми, зокрема, забій голови, й після отримання медичної допомоги в лікарні був відпущений додому.