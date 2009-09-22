У поїзді «Кривий Ріг-Москва» затримано наркокур’єра

Співробітниками Управління СБУ у Дніпропетровській області спільно з працівниками УМВС на Придніпровській залізниці у поїзді «Кривий Ріг-Москва» затримали чоловіка, який перевозив 600 доз опію ацетильованого та коробку з канабісом.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в області.

40-річний безробітний пасажир сховав наркотики в ручній поклажі в спеціально обладнаній схованці.

За цінами «чорного» ринку в Україні загальна вартість такої партії наркотиків становить понад 27 тис. грн., а в Росії вона вчетверо вища.

Стосовно затриманого наркокур’єра слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років.