У Києві відбулось перше засідання суду за позовом Кличка

У Києві в Шевченківському районному суді відбулося перше засідання, на якому по суті розглядалася справа за позовом лідера однойменної фракції в Київраді Віталія КЛИЧКА до Київської міської державної адміністрації про скасування розпоряджень щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як повідомляє прес-служба Блоку Кличка, засідання відбулося вчора, 29 вересня.

В Блоці заявляють, що розпорядження КМДА від 29 квітня, підписані в.о. голови КМДА Анатолієм ГОЛУБЧЕНКО, є незаконними.

“На засіданні суду розглянуто усі клопотання, які були у сторін, та залучено усі необхідні докази. До позову КЛИЧКА як треті особи приєднались більше 20 громадян столиці, які не погоджуються платити за незаконними тарифами”, - інформує прес-служба Блоку Кличка.

Натомість з боку КМДА, за інформацією Блоку, до справи приєдналась АК «Київенерго», яка не заявила про самостійні вимоги.

“Тому не зрозуміло, яку позицію компанія збирається відстоювати у суді, адже ”Київенерго” є виробником житлово-комунальних послуг, а не є їх виконавцем, в той час як тарифи затверджуються саме для виконавців комунальних послуг - про це чітко вказано в законодавстві”, - підкреслюють представники Блоку Кличка.

Наступне засідання суду призначено на 8 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня В.КЛИЧКО подав до суду заяву про збільшення позовних вимог у поданому раніше позові про скасування підвищених з 1 червня ц.р. тарифів на житлово-комунальні послуги.

Збільшення позовних вимог стосується скасування розпоряджень міськадміністрації № 980, 981, 978 і 979 від 31 серпня, якими встановлюються тарифи на серпень-вересень.

Довідка УНІАН. 1 червня 2009 р. у Києві набули чинності нові тарифи на житлово-комунальні послуги та квартплату. Підвищення відбулося відповідно до розпоряджень КМДА, підписаних в.о. голови КМДА А.ГОЛУБЧЕНКОМ.

Кабінет міністрів на засіданні 17 липня прийняв рішення призупинити підвищення КМДА тарифів на комунальні послуги для населення з 1 червня.

У вересні КМДА затвердила нові тарифи на комунальні послуги та на утримання будинків для населення на серпень і вересень 2009 року.

28 вересня у Блоці Кличка повідомили, що прокуратура Києва внесла Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ подання про усунення порушень норм чинного законодавства України під час прийняття розпоряджень про тарифи.