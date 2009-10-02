Міносвіти не підтверджує наявність у Кислинського диплома

В інформаційній системі Міністерства освіти і науки України не містяться дані про диплом заступника голови Служби безпеки України Андрія КИСЛИНСЬКОГО, який він отримав в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка у 2000 році.

Про це засвідчила проведена УНІАН перевірка документу про вищу освіту, яку можна зробити у відкритому доступі на офіційному сайті Інформаційно-виробничої системи «Освіта» МОН України в Інтернеті за адресою: www.osvita.net.

Так, на запит в розділі «Перевірка документу» цього сайту щодо диплому з реквізитами КВ 10359272, виданого А.КИСЛИНСЬКОМУ КНУ ім. Шевченка у 2000 році (саме стосовно цього диплому народний депутат України Геннадій МОСКАЛЬ заявляє, що він підроблений - УНІАН) отримано такий результат: «Документу з такими реквізитами в базі даних не знайдено».

Як зазначають в Міносвіти, інформаційно-виробнича система «Освіта» впроваджена з метою інформаційного та документального супроводження навчального процесу.

За даними Міносвіти, в базі даних цієї системи, яка є у відкритому доступі в мережі Інтернет, містяться відомості про 4,2 млн. документи, зокрема й усі дипломи про вищу освіту нового зразка (виготовлені на пластиковій основі – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, головною установою, яка уповноважена перевірити відповідність державного службовця першого рангу А.КИСЛИНСЬКОГО займаній посаді на державній службі є Головне управління державної служби України.

Водночас, як повідомили 1 жовтня у Головдержслужбі, вони ще не отримали вказівки від Кабінету міністрів України щодо перевірки диплому А.КИСЛИНСЬКОГО.