Можливих вбивць прокурора взято під арешт на два місяці

Таращанський районний суд Київської області обрав запобіжний захід для підозрюваних у вбивстві прокурора Таращанського району Сергія Мрука утримання під вартою терміном на 2 місяці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.

Обом заарештованим - помічнику вбитого місцевого прокурора та його брату, який підозрюється в скоєнні цього злочину - пред’явлено обвинувачення, вину свою вони визнали.

Що стосується третього затриманого у цій справі (водія), то він поки що перебуватиме під вартою до 10 діб для з’ясування його ступеня участі і причетності до цього злочину.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня близько 20.00 у службовому кабінеті прокуратури Таращанського району Київської області невідома особа поранила з вогнепальної зброї прокурора району С.Мрука. Прокурор помер дорогою до лікарні.