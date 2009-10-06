МОН проводить перевірку достовірності диплома Кислинського

Міністерство освіти та науки України за дорученням прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО проводить перевірку достовірності диплома заступника голови СБУ Андрія КИСЛИНСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр освіти та науки Іван ВАКАРЧУК сьогодні на прес-конференції в Києві.

«До Міністерства освіти та науки надійшло доручення, яке зараз розглядається», - сказав І.ВАКАРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, заступник міністра внутрішніх справ Геннадій МОСКАЛЬ направив прем`єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО депутатське звернення щодо використання заступником голови СБУ А.КИСЛИНСЬКИМ “підробленого диплома” під час перебування на державній службі.

У зверненні міститься прохання доручити провести службове розслідування відносно держслужбовця 1-го рангу А.КИСЛИНСЬКОГО, який раніше працював також заступником глави Секретаріату Президента.

Крім того, відповідне звернення направлено й на ім`я генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.