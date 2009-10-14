У Лозінського вже є шанс «відкрутитися» від звинувачень у вбивстві?

Крім колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, у кримінальній справі за фактом убивства жителя Кіровоградської області Валерія Олійника декілька днів тому в розшук було оголошено ще одну особу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО на прес-конференції в Києві.

За його словами, це чоловік, який веде асоціальний спосіб життя, через декілька днів після вбивства В.Олійника і розгортання подій навколо цього, прийшов до прокуратури і заявив, що саме він є вбивцею, але на його слова тоді не звернули уваги. Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, ця особа розшукується для перевірки цієї версії.

Водночас міністр зазначив, що наразі міліція розглядає однією з основних версій про те, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ перебуває в Україні, хоча й перевіряється інформація, що надходить від правоохоронців інших країн (яких саме він не уточнив - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь в Кіровоградській області в результаті сутички з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув чоловік 1954 року народження В.Олійник. Розслідуванням кримінальної справи займається Генеральна прокуратура України.

За цим фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 121 “Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого”.

3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень – у відповідь на звернення Генпрокуратури України щодо надання дозволу на притягнення його до кримінальної відповідальності. 7 липня Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

6 липня Печерський райсуд Києва обрав М.КОВАЛЬСЬКОМУ та Є.ГОРБЕНКУ міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКОГО оголошено в міжнародний розшук.