На Львівщині ДАІ штрафуватиме водіїв за літні шини

У Львівській області з огляду на ускладнення погодних умов організовано цілодобове чергування працівників ДАІ, які штрафуватимуть водіїв, чиї автомобілі будуть без зимових шин.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення дав голова Львівської обласної державної адміністрації у зв’язку із підвищеним ризиком аварій через негоду.

Сьогодні на екстреній нараді у Львівській ОДА щодо надзвичайної ситуації в регіоні було повідомлено, що у найближчі дві доби погодні умови на території Львівської області будуть погіршуватися: очікується налипання мокрого снігу, ожеледиця, пориви вітру до 15-20 м/с, температура - до 8 морозу вночі та 0-5 градусів морозу вдень.

В усіх лікарнях області увімкнено резервне живлення. Однак без постійного живлення залишились Буська, Сколівська, Мостиська, Золочівська та Бродівська районні лікарні - хворих відпускають додому чи перевозять у лікувальні заклади сусідніх районів.

За даними ОДА, впродовж минулої доби в області випало 187% місячної норми опадів.