Терористом, який «замінував» Будинок правосуддя, виявився міліціонер

Сержанта патрульно-постової служби ГУ МВС України у Черкаській області затримано за неправдиве повідомлення про замінювання черкаського Будинку правосуддя.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України у Черкаській області, сержант, перебуваючи поза службою, вирішив подивитися, як спрацюють його колеги і чи знайдуть вони телефонного терориста. 22 жовтня близько 9.00 він зателефонував до чергової частини ГУ МВС і повідомив про те, що у Будинку правосуддя знаходиться бомба.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи МВС, МНС, вибухотехніки. Відвідувачі і працівники чотирьох судів були евакуйовані. Понад дві години проводилось обстеження 4-поверхового будинку. Вибухового пристрою не виявили, і суди відновили свою роботу.

28-річного сержанта звільнено з міліції. Порушено кримінальну справу.