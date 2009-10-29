Уряд доводитиме в КС неконституційність гарного життя

Київ. 29 жовтня. УНІАН. Уряд звернеться до Конституційного Суду України у разі підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ закону про підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА, коментуючи відповідну заяву В.ЮЩЕНКА.

«Ми будемо звертатися у Конституційний Суд», - сказала Л.ДЕНІСОВА.

Міністр підкреслила, що економічні можливості в умовах кризи не дозволяють суттєво підвищувати соціальні стандарти.

Водночас міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН відмовився коментувати заяву Президента України про те, що він не має наміру ветувати закон про підвищення соцстандартів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня ухвалила закон «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати у 2010 році».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законом встановлено мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

У 2009 році в Україні Кабінет міністрів України встановив мінімальний рівень заробітної плати з 1 січня у розмірі 605 грн., з 1 квітня – 625 грн., з 1 липня – 630 грн., з 1 жовтня – 650 грн., з 1 грудня 2009 року – 669 грн.

25 жовтня була оприлюднена заява Міжнародного валютного фонду, в якій МВФ висловив надію, що згаданий закон буде ветований Президентом України.

Непідвищення мінімальних стандартів, згідно з Меморандумом про співпрацю України з МВФ, є однією з умов продовження співпраці і виділення Україні у середині листопада четвертого – останнього – траншу кредиту стенд-бай у розмірі 2,5 млрд. SDR (понад 3,7 млрд. дол).

Учора, 28 жовтня, Президент заявив, що не ветуватиме закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати».