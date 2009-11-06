У Києві затримано трьох іноземців-грабіжників.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, у Голосіївському районі міста Києва 4 листопада в результаті оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали трьох громадян Грузії віком від 35 до 43 років. Попередньо встановлено, що вони на вулиці столиці розбили скло в автомашині 29-річного місцевого мешканця й викрали барсетку, у якій знаходилося 16,5 тисяч гривень. Викрадене вилучено.