Дію рішення Шевченківського райсуду щодо тарифів на ЖКП призупинено

Дію рішення Шевченківського районного суду Києва про скасування низки розпоряджень столичної влади стосовно введення з 1 червня цього року підвищених тарифів на житлово-комунальні послуги призупинено у зв’язку з поданою міськадміністрацією апеляцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи подала столична міськдержадміністрація апеляцію на рішення Шевченківського суду за позовом лідера однойменного блоку Віталія КЛИЧКА, А.ГОЛУБЧЕНКО сказав: «Так, подала. Своєчасно, протягом десяти днів з моменту отримання судового рішення».

А.ГОЛУБЧЕНКО підкреслив, що суд прийняв апеляцію до розгляду, але дата засідання ще не призначена.

«Таким чином, рішення Шевченківського суду призупинено, і все діє як діяло», - заявив А.ГОЛУБЧЕНКО.

При цьому він звернув увагу, що в даному випадку питання стосується лише перерахунку коштів населенню за ЖКП протягом двох місяців.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Шевченківський районний суд столиці оголосив постанову у справі за позовом депутата Київської міської ради Віталія КЛИЧКА до Київської міськдержадміністрації, якою визнав незаконними квітневі розпорядження КМДА про введення з 1 червня підвищених тарифів на житлово-комунальні послуги.

Суд своєю постановою визнав неправомірними дії КМДА під час прийняття розпоряджень за підписом в.о. голови КМДА А.ГОЛУБЧЕНКА від 29 квітня 2009 р. №516, 518, 520. Зокрема, мова йде про наступні розпорядження: № 516 «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення холодної та гарячої води для населення”; № 518 “Про встановлення та погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”; № 520 “Про погодження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення”.