Держслужбовці та високопосадовці з 2010 року декларуватимуть свої витрати

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК нагадує, що державні службовці та високі посадові особи з 1 січня 2010 року повинні будуть декларувати свої доходи та витрати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“Це не є таємницею, що сьогодні поширена практика, коли наділені публічними повноваженнями (держслужбовці – УНІАН) отримують певну заробітну плату від держави, а їх доходи не співвідносяться з офіційними джерелами їх доходів”, - сказав М.ОНІЩУК.

Він наголосив, що з 1 січня 2010 року такі особи повинні будуть доводити правоохоронним органам джерела походження їх особистих доходів “за рамками офіційних даних, які вони надають, знаходячись на державній службі”.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня 2009 року Верховна Рада прийняла три закони щодо протидії корупції. Зокрема, Законом ”Про засади запобігання та протидії корупції” передбачено, що у разі неподання або подання недостовірних відомостей особа не може бути призначена (обрана) на відповідну посаду в державних органах, а вже призначена особа підлягає звільненню. Крім того, Закон “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень” передбачає, що на юридичних осіб судом можуть бути накладені такі види стягнень, як штраф, заборона займатися певним видом діяльності, конфіскація майна, ліквідація юридичної особи. Також був прийнятий Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”, яким передбачається, що зловживання повноваженнями карається штрафом від 150 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років. Всі ці закони набудуть чинності з 1 січня 2010 року.