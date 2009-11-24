Порушено кримінальну справу стосовно чиновників Одеської міськради

Прокурор Одеси порушив кримінальну справу стосовно посадовців Представництва з управління комунальною власністю Одеської міськради за фактом умисного невиконання ними постанови Одеського окружного адміністративного суду.

Про це повідомляє ІА “МОСТ-Одеса” з посиланням на прес-службу Одеської обласної прокуратури.

Агентство нагадує, що ця постанова суду, яку було прийнято 3 листопада 2009 року, забороняла чиновникам міськради здійснювати будь-які дії відносно господарюючих суб`єктів - ТРК ”АРТ”, ”Град”, ”Нова хвиля” і ”52 канал”.

Справу прокуратура порушила за ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України (умисне невиконання посадовцем рішення суду, яке набуло чинності, або перешкоджання його виконанню). Ця стаття передбачає у вигляді покарання штраф у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати ряд посад у цей же період.

Досудове слідство проводить прокуратура Одеси.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2009 року Представництво з управління комунальною власністю Одеської міської ради звернулося до «Одеського міського телерадіоцентру» з вимогою звільнити до 15 листопада 2009 року орендовані приміщення.

На думку керівництва ТОВ «Одеський міський телерадіоцентр», Представництво з управління комунальною власністю Одеської міськради створює умови для припинення діяльності ЗМІ, порушуючи постанову Верховної Ради України від 10 червня 2009 року «Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації в передвиборний період 2009 року».

23 листопада Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення висловила занепокоєння ситуацією, що склалася у зв`язку з перешкоджанням роботі Одеського міського телерадіоцентру, який здійснює технічне забезпечення мовлення чотирьох регіональних телерадіокомпаній - ТОВ „Телерадіокомпанія „Новая хвиля”; ТОВ „Телерадіокомпанія „52 канал”; ТОВ „Телерадіокомпанія „ГРАД”; ТОВ „Телерадіокомпанія „АРТ”.

Як заявив у коментарі УНІАН заступник начальника Представництва з управління комунальною власністю Одеської міськради Олег ШЕВЧУК, «ми дуже здивовані, що звичайне господарське питання викликало підвищений інтерес деяких політиків. Якщо народним депутатам і навіть кандидатам у Президенти нема про що більше говорити, значить криза в цій країні не закінчиться ніколи».

Орендарем кількох приміщень в будівлі №1 по вулиці Артилерійській, де, згідно з липневим рішенням Одеського міськвиконкому, почато «планові роботи з демонтажу даху, що продірявився, є приватний міський телерадіоцентр, - уточнив О.ШЕВЧУК. – А проведення ремонту викликане тим, що ряд розташованих на верхніх поверхах кабінетів управлінь міськради, зокрема, міського відділення МНС, вже серйозно постраждали від вологи, про що свідчать тріщини і явні сліди замокання».

Ось будівельники і приступили з 18 листопада до робіт з демонтажу багатошарового «пирога» м`якої крівлі, що прийшла в непридатність, яку буде замінено новою, зазначив чиновник. А надалі, відповідно до проекту, буде полагоджене перекриття, проведене омонолічування».

«Якщо ж комусь впродовж півроку, коли власників телецентру попереджали про необхідність підібрати собі інше приміщення під офіс у зв`язку з плановим ремонтом, не хотілося цим займатися, то це зовсім не означає, що співробітники Представництва з управління комунальною власністю міськради мусять байдуже спостерігати, як руйнується комунальна будівля, в якій ми працюємо», - сказав О.ШЕВЧУК.