Порушено справу за фактом побиття співробітника Антимонопольного комітету

Індустріальним райвідділом ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області порушено кримінальну справу за фактом побиття працівника місцевого відділення Антимонопольного комітету України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМКУ, на працівника комітету напали троє невідомих і завдали тілесних ушкоджень.

В АМКУ пов’язують на напад з професійною діяльністю потерпілого, оскільки він працює на керівній посаді в Дніпропетровському відділенні Комітету і безпосередньо займається розглядом справ про порушення конкуренційного законодавства на ринках фармацевтики і продуктів харчування.

Відтак, в.о. голови комітету Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО офіційно звернувся до міністра внутрішніх справ і голови Служби безпеки України з проханням провести належне розслідування за цим фактом.

«Останнім часом працівники Антимонопольного комітету втрутилися у цілу низку сфер, де існують інтереси серйозних фінансових груп. І зараз треба відверто говорити про правовий і соціальний захист працівників Комітету, як представників держави, якщо ми дійсно хочемо мати ефективного на всі 100 відсотків антимонопольного слідчого», – зазначив, зокрема, О.МЕЛЬНИЧЕНКО.