Судитимуть ОЗГ, яка продавала дівчат у Росію для сексуальної експлуатації

У Запорізькій області до суду направлено кримінальну справу щодо учасників організованої злочинної групи, які переправляли дівчат до Російської Федерації для сексуальної експлуатації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, наприкінці жовтня працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України у Запорізькій області припинили діяльність учасників цієї злочинної групи, до складу якої входили три жінки і двоє чоловіків.

Злочинну діяльність вони розпочали у 2006 році. Жінки – учасниці ОЗГ – шукали самотніх дівчат під приводом працевлаштування у Москві. Потягом їх переправляли до російської столиці. За кожну дівчину зловмисники отримували від 300 до 500 доларів США.

Для припинення злочинної діяльності учасників ОЗГ працівники УБОЗ виїхали до РФ, де за допомогою російських колег були встановлені місця примусового тримання дівчат. Правоохоронцям вдалося визволити двох жительок Запоріжжя і за сприяння Міжнародної організації міграції повернути їх в Україну.

Доведена причетність членів ОЗГ до скоєння злочинів відносно п’яти дівчат віком від 21 до 27 років.

Кримінальну справу було порушено за ч 3. ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.