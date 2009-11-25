Експертів Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) підозрюють у корупційних зв`язках з виробниками вакцин від «каліфорнійського» грипу.

Як повідомляє NEWru.com, журналісти данської газети Information вивчали зв`язки експертів ВООЗ з провідними світовими фармацевтичними компаніями, які збагатилися на продажу препаратів проти цієї хвороби. З`ясувалося, наприклад, що багато вчених, які засідають у різних комітетах ВООЗ, ретельно приховують той факт, що вони одержують гроші від фірм-гігантів світової фармакології, пише газета "Новые известия".

Видання відзначає, що на тлі глобальної економічної кризи завдяки паніці, яка охопила світ у зв`язку з пандемією «каліфорнійського» грипу, фармацевтичні заводи працюють у чотири зміни, потужностей не вистачає.

Тим часом на даний момент за офіційною статистикою, жертвами грипу A/H1N1 стали 6 тис. осіб, тоді як середня щорічна смертність під час епідемій "традиційних" різновидів грипу сягає півмільйона.

Причина гіпертрофованої реакції світу на не такий вже небезпечний грип A/H1N1, як вважають опитані данською газетою фахівці, полягає в успішній піар-кампанії, проведеній експертами ВООЗ. Деякі з них у прямому сенсі перебувають на службі у виробників вакцини.

За даними газети, ВООЗ оголосила пандемію грипу A/H1N1 під тиском групи радників цієї організації на чолі з голландським доктором Альбертом ОСТЕНХАУСОМ. Нині уряд Нідерландів проводить екстрене розслідування його діяльності, оскільки стало відомо, що він одержує зарплату в декількох компаніях, які виробляють вакцину проти «каліфорнійського» грипу.

Багато інших радників ВООЗ, які наполягали на оголошенні грипу A/H1N1 пандемією, також є платними радниками фармацевтичних гігантів Roche, RW Johnson, SmithKline і Beecham Glaxo Wellcome, що одержали левову частку замовлень на виготовлення вакцин. Підсумком тиску цих експертів стала резолюція ВООЗ від 7 липня цього року, що дала старт небаченої кампанії масової вакцинації, відзначає газета.

Тим часом прес-секретар ВООЗ Грегорі ХЕРТЛ, коментуючи статтю в Information, відзначив, що неможливо відмовитися від послуг провідних світових фахівців лише на тій підставі, що вони фінансово зацікавлені в просуванні тієї чи іншої стратегії боротьби з різними захворюваннями.