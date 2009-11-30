Завтра КС оприлюднить рішення щодо ліквідності комерційних банків

У вівторок, 1 грудня, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 24 листопада Рішення у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 11 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Конституційного суду України.

На думку автора клопотання, положення пункту 11 розділу III „Прикінцеві положення“ Закону № 639 щодо встановлення особливостей підтримання Національним банком України ліквідності комерційних банків, які надали кредити сільськогосподарським товаровиробникам, через відповідні інструменти рефінансування суперечать частині четвертій статті 13, статті 41 Конституції України. Президент України також наголошує, що новаційні норми вказаного пункту не відповідають визначеному в статтях 99, 100 Конституції України статусу Національного банку України і гарантіям його самостійності у проведенні грошово-кредитної політики.

Суддя-доповідач у справі – Віктор ШИШКІН.

Початок о 10 годині.

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