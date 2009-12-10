В Нацраді порахували порушення виборчого законодавства телеорганізаціями

Впродовж минулого тижня телеорганізації України зменшили кількість порушень виборчого законодавства.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, про це сьогодні під час засідання Нацради заявив голова робочої групи зі здійснення нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства та взаємодії з ЦВК під час чергових виборів Президента України, заступник голови Національної ради Юрій ПЛАКСЮК.

Він зазначив, що за результатами моніторингів протягом тижня спостерігається зменшення кількості зафіксованих ознак порушень виборчого законодавства телерадіоорганізаціями. За його словами, цього тижня Національна рада вперше за час ведення передвиборної агітації отримала запит від керівника виборчого штабу одного з кандидатів на пост Президента (м. Ровеньки Луганської обл.) щодо порушення телерадіоорганізацією виборчого законодавства. Нині ця інформація уточнюється.

Ю.ПЛАКСЮК також повідомив, що за повідомленням ЦВК, інформацію про зафіксовані моніторингом Національної ради ознаки порушень українського виборчого законодавства у мовленні одного з іноземних каналів Центрвиборчком надіслав до Генеральної прокуратури. В той же час, в п’ятницю до ЦВК буде надіслано черговий лист з інформацією Національної ради щодо результатів моніторингів телерадіоорганізацій.

Крім того, з метою забезпечення розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі державних телерадіоорганізацій за рахунок і в межах коштів державного бюджету Національна рада на засіданні 9 грудня 2009 року, керуючись чинним законодавством, задовольнила заяви кількох телерадіоорганізацій щодо змін у сітці мовлення.

Таким чином на період проведення передвиборної агітації затверджено час мовлення Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Одеській, Чернівецькій, Харківській ОДТРК і ДТРК „Крим”. Цим телерадіоорганізаціям рекомендовано узгодити сітки мовлення з каналами, що співпрацюють з ними, без зменшення загального обсягу мовлення.