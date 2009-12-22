ВР має намір продовжити мораторій на продаж сільгоспземель

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України» (щодо терміну на продаж земельних ділянок).

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 332 із 427 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом передбачено продовжити термін заборони внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств до 1 січня 2012 року.

Також пропонується встановити, що купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб, а також купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб запроваджується з 1 січня 2012 року за умови набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель, визначивши особливості обігу земель державної та комунальної власності і земель товарного сільськогосподарського виробництва.

В той же час народні депутати України наголошували на тому, що даний закон не є обов’язковим для ухвалення, оскільки в нині діючому законодавстві передбачено, що продаж земель сільськогосподарського призначення можливий лише за умови набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель, які визначать особливості обігу земель державної та комунальної власності і земель товарного сільськогосподарського виробництва.