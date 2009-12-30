В Україні вже обкрадають новорічні ялинки

У Маріуполі затримано двох жінок, які обікрали районну ялинку.

Як повідомляє місцева газета «Ильичевец», сьогодні вночі у Приморському районі Маріуполя співробітники райвідділу міліції спільно з інспекторами ДАІ затримали двох жінок, які крали новорічні іграшки з ялинки на площі Ленінського комсомолу. Зловмисниць затримали прямо на місці злочину, коли вони вже встигли зняти з ялинки 60 іграшок. За даним фактом проводиться розслідування.