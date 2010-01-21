На Закарпатті відкрито новий відділ прикордонної служби

На Закарпатті сьогодні на українсько-угорському кордоні відкрили новий відділ прикордонної служби «Горонглаб».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар начальника Мукачівського прикордонного загону Едуард СТЕБЛЮК.

За його словами, новий відділ прикордонної служби «Горонглаб», до складу якого входить пункт пропуску «Дзвінкове», діятиме на базі прикордонного посту «Горонглаб» в Берегівському районі Закарпатської області

Е.СТЕБЛЮК уточнив, що відкриття нового структурного підрозділу відбулося на виконання вимог «Концепції розвитку Держприкордонслужби на період до 2015 року», основною метою якої є створення сучасної прикордонної служби європейського типу та реформування колишніх прикордонних комендатур, застав, КПП і відділень прикордонного контролю у підрозділи нового типу – відділи прикордонної служби.

«Якщо раніше прикордонна застава відповідала за охорону тільки «зеленого кордону», а пункти пропуску - за здійснення прикордонного контролю, то зараз такого розділення не немає», - додав речник загону.

Е.СТЕБЛЮК також повідомив, що новий підрозділ - відділ прикордонної служби - буде одночасно відповідати за охорону «зеленого кордону», здійснення прикордонного контролю, пропуск осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, здійснення оперативно-службової діяльності, організацію роботи з іноземцями та подання матеріалів справ про адміністративні правопорушення до суду.

Охорона кордону та здійснення прикордонного контролю здійснюватиметься позмінно, зміни заступатимуть на службу кожні 12 годин.

Прес-секретар загону також повідомив, що на сьогодні на базі Мукачівського прикордонного загону розгорнуто вже 11 відділів прикордонної служби.

«Крім того, у 2010 році на ділянці загону планується розгорнути ще два відділу прикордонної служби «Дюла» та «Богдан» на українсько-румунському кордоні», - додав Е.СТЕБЛЮК.