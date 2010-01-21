ВР відмовилася призначити Карпунцова членом ЦВК
Не голосували Партія регіонів, КПУ та Блок Литвина
Верховна Рада України відмовилася призначити Валерія КАРПУНЦОВА членом Центральної виборчої комісії.
Як передає кореспондент УНІАН, за його призначення даної кандидатури проголосували лише 152 народні депутати (при необхідних 226 – УНІАН) із 435 зареєстрованих у сесійній залі.
Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина.
В той же час за дане рішення проголосували 113 народних депутатів із фракції БЮТ та 38 із фракції НУ-НС, а також один позафракційний.
Як повідомляв УНІАН, член ЦВК Анатолій ПИСАРЕНКО був звільнений 19 січня у зв’язку з досягненням ним граничного віку перебування на державній службі – у березні йому виповнилося 65 років.
Сьогодні, 21 січня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд ВР кандидатуру В.КАРПУНЦОВА на посаду члена ЦВК.