Порушено справу за фактом вибуху в потязі “Чернівці-Київ”

Прокуратура Чернівецької області порушила кримінальну справу за фактом вибуху в потязі “Чернівці-Київ”.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Справу порушено за ч.2 ст.276 Кримінального кодексу України (Порушення працівником залізничного, водного або повітряного транспорту правил безпеки руху, що спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяли велику матеріальну шкоду).

Як повідомляв УНІАН, вибух пролунав у третьому вагоні, коли потяг від’їхав за 20-30 кілометрів від Чернівців, близько 18-ї години 24 січня.

Наразі відомо, що поранення дістали 6 людей, яких госпіталізовано.

Причиною вибуху був газовий балон, який провідники, всупереч правилам техніки безпеки, занесли в купе для приготування та розігрівання їжі.