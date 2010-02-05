“Київавтодор” закликає водіїв не паркуватися у невстановлених місцях, щоб не перешкоджати вивезенню снігу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі корпорації «Київавтодор», на даний час у столиці продовжуються роботи по вивозу снігу, проводиться обробка дорожніх покриттів посипальними матеріалами. У вихідні дні, 6 і 7 лютого, в цілодобовому режимі працюватиме близько 280 од. спеціальних машин та механізмів. Для ліквідації снігових валів додатково залучається важка спеціальна дорожня техніка (автогрейдери, бульдозери) із сторонніх організацій. Особлива увага приділяється очищенню зупинок громадського транспорту, підходів до підземних пішохідних переходів та тротуарів.

В кожному шляхово-експлуатаційному підприємстві працюють відповідальні працівники із керівного складу. По корпорації також працюють відповідальні працівники, які здійснюють цілодобовий контроль за виконанням робіт.

Водночас «Київавтодор» зазначає, що невиконання водіями правил дорожнього руху в частині паркування унеможливлює виконання комплексу робіт по зимовому утриманню на вулицях міста, особливо в його центральній частині, де ширина проїзної частини обмежена.

“Просимо водіїв дотримуватися правил паркування та по можливості утриматись поїздок містом без нагальної потреби, щоб мінімізувати перешкоди дорожнім службам під час інтенсивної зачистки вулично-шляхової мережі від снігу”, - повідомляє прес-служба корпорації «Київавтодор».