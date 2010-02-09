Мін‘юст залучив науковців для «перевиховання» українських нотаріусів

Міністерство юстиції та Академія нотаріату України підписали Меморандум про співпрацю, спрямовану на системне реформування нотаріату та підвищення фахового рівня українських нотаріусів. Документ передбачає акумуляцію зусиль державного органу та науковців у напрямку вдосконалення та системного реформування нотаріату України.

Підписання відбулося 9 лютого в Міністерстві юстиції України. З боку Мін’юсту документ засвідчив Міністр юстиції Микола Оніщук, з боку Академії нотаріату – президент організації Володимир Черниш.

У рамках угоди про співпрацю сторони домовилися про координацію зусиль, що пов’язані з реформуванням нотаріату.

Зокрема, домовлено про проведення наукових досліджень, теоретичних розробок щодо розвитку та вдосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації нотаріусів. Сторони домовилися спільно узагальнювати нотаріальну практику та виробляти рекомендації з метою однозначного застосування норм права в нотаріальній практиці. З цією ж метою проводитимуться наукові дослідження з питань історії і сучасного стану нотаріату, його подальшого розвитку.

Крім того, у рамках угоди про співпрацю фахівці Мін‘юсту та Академії нотаріату України здійснюватимуть експертизи проектів нормативно-правових актів, які стосуються нотаріату. Міністерство юстиції залучатиме представників Академії до участі в розробці чи обговоренні проектів нормативно-правових актів, що стосуються нотаріальної діяльності.

Як наголосив Міністр юстиції Микола Оніщук, Меморандум про співпрацю між Міністерством юстиції та Академією нотаріату стане ще одним послідовним кроком, яке здійснює Мін‘юст для розвитку нотаріату в Україні.

***Всеукраїнська громадська організація Академія нотаріату України є організацією, що об‘єднує осіб, які займаються науковою, навчальною та практичною роботою у галузі нотаріату. Метою діяльності Академії є вдосконалення та розвиток сфери нотаріату, наукове дослідження актуальних проблем нотаріату тощо.