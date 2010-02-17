ВР ратифікувала договір з Білоруссю про передачу засуджених

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Білорусь про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 305 із 425 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даний договір було підписано 12 червня 2009 року у Києві.

Центральними органами з виконання положень договору визначені: в Україні – Міністерство юстиції України, уі Білорусі – Генеральна прокуратура Республіки Білорусь.

Договором визначені умови, за яких засуджена особа може бути передана в державу її громадянства. Зокрема, на момент отримання запиту про передачу засуджений повинен ще відбувати покарання протягом не менш як шість місяців; діяння, у зв’язку з яким було винесено вирок, є злочином відповідно до законодавства держави виконання вироку і тягне за собою покарання у виді позбавлення волі; відшкодовано матеріальну шкоду, завдану злочином.

Держава винесення вироку забезпечує, щоб особа, яка дає згоду на передачу, робила це добровільно і з повним розумінням правових наслідків такої передачі, та встановлює можливість перевірки добровільності такої згоди державою виконання вироку. Держава виконання вироку повинна забезпечити виконання вироку у повному обсязі відповідно до свого законодавства, не погіршуючи становища засудженої особи.

Відповідно до договору, витрати, пов’язані з передачею засудженої особи, крім тих, які виникли виключно на території держави винесення вироку, несе держава виконання вироку.