ВР відмовилася звільнити Демченка з посади судді ВГСУ

Верховна Рада України відмовилася звільнити з посади судді Вищого господарського суду України Сергія ДЕМЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосувало лише 182 народних депутати з 424 зареєстрованих у сесійній залі.

Після такого голосування один з авторів проекту відповідної постанови Сергій СОБОЛЄВ зазначив, що С.ДЕМЧЕНКО, який займає сьогодні посаду голови Вищого господарського суду, не може бути не тільки головою, а й суддею, оскільки він вже досяг пенсійного віку.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Верховна Рада України не підтримала постанову «Про звільнення С.ДЕМЧЕНКА з посади судді Вищого господарського суду України».

Тоді за дане рішення проголосували лише 194 (при необхідних 226 – УНІАН) із 434 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним проектом постанови передбачалося звільнити С.ДЕМЧЕНКА з посади у зв’язку з досягненням ним 65-річного віку.