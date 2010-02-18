У БЮТ хочуть оскаржити в суді доручення Литвина

У БЮТ вважають за доцільне звернутися до суду щодо оскарження доручення голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА надати впродовж 10 днів документи на підтвердження існування коаліції.

Про це сказав в інтерв`ю УНІАН заступник голови Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Сергій САС (фракція БЮТ).

Він зазначив, що запропонував своїм колегам по фракції та коаліції звернутися до Окружного адміністративного суду з цього приводу. Як наголосив депутат, всім відомо, що закон не має зворотної сили.

За словами С.САСА, якщо розглядати питання в площині щодо необхідності підтвердження діяльності коаліції, то тоді варто порушити питання і щодо виборів голови Верховної Ради України.

С.САС наголосив, що в Законі «Про Регламент Верховної Ради України», який вступив у дію, передбачено, що в голосуванні за обрання голови ВР мають взяти участь не менше 300 народних депутатів і в таємному режимі проголосувати «за» – 226 народних депутатів. Він нагадав, що свого часу Арсеній ЯЦЕНЮК був звільнений з посади голови ВР, а В.ЛИТВИН обирався на цю посаду не за законом про Регламент ВР.

С.САС підкреслив, що таким чином ситуацію можна «довести до абсурду», зазначивши, що у ст. 58 Конституції України «чітко зазначено, що закон зворотної сили не має».

Депутат від БЮТ підкреслив, що коаліція у Верховній Раді створена, і «ревізії якісь робити зараз ніхто не має права». «Немає ні юридичних, ні моральних підстав для цього», - додав він.

При цьому С.САС наголосив, що «і де-юре, і де-факто коаліція сьогодні існує».

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого голова ВР Володимир ЛИТВИН попросив Раду коаліції впродовж 10 днів надати всі документи, що підтверджують існування коаліції у парламенті, зокрема 226 підписів народних депутатів.

За словами В.ЛИТВИНА, це необхідно зробити у зв’язку зі вступом в дію Регламенту ВР як закону.

Як сказав спікер, якщо відповідних документів не буде, то йтиметься про формування нової коаліції.