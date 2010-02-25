Янукович виконав усі необхідні конституційні вимоги для складення присяги Президента – голова КС

Голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК заявив, що новообраний Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виконав усі конституційні вимоги щодо несумісності з постом Президента України та щодо відсутності інших обставин, що унеможливлювали б складення ним присяги.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна заява була зроблена А.СТРИЖАКОМ під час урочистого засідання Верховної Ради з нагоди інавгурації В.ЯНУКОВИЧА.

Відповідно до 103 статті Конституції України Президент не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об`єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті отримання прибутку.

Перед цим голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ зачитав результативну частину протоколу ЦВК щодо результатів виборів Президента України, відповідно до яких В.ЯНУКОВИЧА обрано главою держави.