Приватизацію Володимирського і Житнього ринків пропонують скасувати

Робоча група з вивчення питання приватизації комунальних підприємств «Володимирський ринок» та «Житній ринок» пропонуватиме депутатам Київради скасувати рішення про приватизацію приміщень зазначених ринків.

Як повідомляє прес-служба фракції БЮТ у Київраді, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні робочої групи.

Усі її члени – депутати різних фракцій Київради – одностайно погодилися з тим, що ухвалене Київрадою 24 грудня 2009 року рішення про приватизацію Володимирського і Житнього ринків знаходиться поза правовою площиною і мусить бути скасоване на найближчій сесії Київради 26 лютого як таке, що не відповідає нормам чинного законодавства.

«Є усі правові підстави вважати рішення про приватизацію Житнього та Володимирського ринків таким, що не відповідає нормам чинного законодавства. Зокрема, існує рішення Київради від 26 червня 2003 року, яке прямо забороняє приватизацію Житнього ринку, і відповідне рішення Господарського суду», - наголосив голова робочої групи, депутат фракції БЮТ у Київраді Денис МОСКАЛЬ.

Депутати робочої групи також надіслали додаткове запрошення заступнику мера Ірені КІЛЬЧИЦЬКІЙ, яка курирує питання торгівлі у Києві, для того, щоб вона взяла участь у наступному засіданні робочої групи з інформацією про стан столичних ринків. Як зазначають у фракції БЮТ, на сьогоднішньому засіданні робочої групи вона не була присутня.

Крім того, депутати групи ініціюють заслуховування звітів Головного фінансового управління КМДА, управління комунальної власності КМДА щодо діяльності Житнього і Володимирського ринків, зокрема, цікавить, скільки надходжень від роботи цих ринків отримує бюджет Києва.

Як повідомляв УНІАН, робоча група була створена за дорученням секретаря Київської міської ради Олеся ДОВГОГО.