Мін‘юст оголосив студентський конкурс творів

З нагоди відзначення у квітні цього року 300-ї річниці прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика Міністерство юстиції України оголосило Всеукраїнський студентський конкурс творів.

Як повідомили УНІАН прес-службі Мін‘юсту, до участі у конкурсі запрошуються студенти вищих навчальних закладів України незалежно від форм власності та підпорядкування, що навчаються за спеціальністю «Правознавство». На конкурс прийматимуться роботи, написані у вигляді есе. У творах необхідно буде розкрити своє бачення, роздуми та міркування щодо заданої тематики.

Журі конкурсу очолив міністр юстиції Микола ОНІЩУК. Крім того, до складу журі увійшли, окрім фахівців та керівників підрозділів Мін‘юсту, зокрема, проректор Хмельницького університету управління і права, член-кореспондент Національної академії правових наук України Руслан СТЕФАНЧУК, заступник голови Союзу юристів України Олександр КВАСНЕВСЬКИЙ, а також представники керівництва провідних юридичних видань і компаній.

Оголошення результатів конкурсу відбудеться 5 квітня у Міністерстві юстиції.

*** Конституція Пилипа Орлика вважається першою європейською конституцією в сучасному розумінні. Повна назва документа - «Договір та встановлення прав і вольностей Війська Запорозького та всього вільного народу малоросійського між Ясновельможним гетьманом Пилипом Орликом та між Генеральною старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким, що за давнім звичаєм і за військовими правилами схвалені обома сторонами вільним голосуванням і скріплені найяснішим гетьманом урочистою присягою».