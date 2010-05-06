Україна та Туреччина обмінюватимуться даними про повітряну обстановку

Україна та Туреччина підписали меморандум з обміну даними про повітряну обстановку в рамках участі країн в програмі НАТО

Про це повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони.

Церемонія підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних сил Турецької Республіки та Штабом Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі стосовно обміну даними про повітряну обстановку відбулася у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

За дорученням Кабінету міністрів України з української сторони меморандум підписав начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Іван СВИДА, від турецької сторони – начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗС Турецької Республіки генерал Ількер БАШБУГ, з боку Альянсу – Верховний Головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі адмірал Джеймс СТАВРІДІС.

У відповідності до підписаного меморандуму, обмін даними про повітряну обстановку здійснюватиметься між командним пунктом повітряного командування “Південь” Повітряних сил ЗС України і Центром управління і оповіщення Військово-Повітряних сил Туреччини у місті Ерзурум.

В Міноборони наголошують, що підписання цього меморандуму надає можливість Україні обмінюватися з НАТО повітряною інформацією у визначених за взаємним погодженням районах як на території України, так і суміжних з нею країнах-членах Альянсу і слугуватиме конкретним прикладом співпраці у сфері боротьби з повітряним тероризмом.

Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ І.СВИДА, взаємний обмін повітряною інформацією сприятиме прозорості повітряного руху, зведенню до мінімуму можливих випадків його порушення, зменшенню інцидентів при здійсненні міжнародних перельотів та, у цілому, виступатиме важливим інструментом боротьби з повітряним тероризмом.

”Наша співпраця з НАТО у цьому напрямку слугуватиме забезпеченню безпеки всіх громадян, які використовують повітряний транспорт, у тому числі і українських, що подорожують повітряними суднами”, – підкреслив він.

В Міноборони нагадують, що подібний меморандум вже діє між Україною і Угорщиною з 2008 року.