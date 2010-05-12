Пам`ятник Сталіну встановлений з порушенням законодавства?

Голова Запорізької облдержадміністрації Борис ПЕТРОВ стверджує, що пам`ятник Йосипу Сталіну в Запоріжжі встановлений з порушенням вимог законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ПЕТРОВ заявив сьогодні на прес-конференції.

У зв`язку з цим Б.ПЕТРОВ, за його словами, звернувся до мера Запоріжжя Євгена КАРТАШОВА із запитом даних про документи і рішення, що дозволили встановити бюст Й.Сталіну в будинку обкому КПУ в Запоріжжі. Також губернатор звернувся в прокуратуру Запорізької області з проханням дати правову оцінку діям комуністів.

”Я надіслав звернення до мера з вимогою дати вичерпну інформацію про те, на підставі яких документів і рішень це зроблено. Як ви знаєте, ніяких документів і рішень немає. Я вважаю, що міський голова самоусунувся. Також я звернувся до прокурора - дати правову оцінку діям комуністів”, - заявив Б.ПЕТРОВ.

Він зазначив, що не тільки пам`ятник Й.Сталіну встановлений у місті незаконно, а й зведення самого будинку обкому КПУ, котрий, згідно з документами, мав бути двоповерховим, а де-факто збудовано триповерховим.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня в Запоріжжі був відкритий перший за час незалежності України пам`ятник Й.Сталіну.

Триметровий силуміновий пам`ятник, що є напівфігурою Й.Сталіна у військовій формі із зіркою Героя, відкрили біля будинку Запорізького обкому КПУ в Жовтневому районі Запоріжжя під гімн СРСР у присутності близько 1000 представників КПУ і прихильників комуністичної ідеології.

За даними КПУ, рішення встановити пам`ятник Й.Сталіну було ухвалене Запорізьким обкомом КПУ на початку 2010 р. на прохання ветеранів війни.