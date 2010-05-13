ВР не змогла звільнити голову ВГУ Демченка з посади судді

Верховна Рада України відмовилася звільнити з посади судді голову Вищого господарського суду Сергія ДЕМЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, голосування з цього питання проводилося двічі.

Зокрема, на розгляд парламенту був винесений проект постанови про звільнення суддів, серед яких був і С.ДЕМЧЕНКО.

Водночас представники фракції Партії регіонів вимагали, аби прізвище С.ДЕМЧЕНКА було виключено з проекту. У свою чергу, представники опозиції наполягали, аби цього не робилося.

Крім того, голова Верховного суду України Василь ОНОПЕНКО нагадав, що в Україні суддя обирається на посаду до пенсійного віку – 65 років. Він наголосив, що понад два роки С.ДЕМЧЕНКО незаконно обіймає свою посаду, оскільки йому 67 років. Крім того, за словами В.ОНОПЕНКА, С.ДЕМЧЕНКО написав заяву про добровільну відставку.

Після тривалих дебатів голова ВР Володимир ЛИТВИН поставив на голосування ухвалення постанови в цілому. Її прийняття підтримали 178 народних депутатів з 421. Після цього В.ЛИТВИН ставив на голосування кожне прізвище окремо. За відставку С.ДЕМЧЕНКА проголосували вдруге тільки 173 народних депутати з 419.

В обох випадках не голосували фракції Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина, а також депутати від фракцій опозиції, що увійшли до коаліції.